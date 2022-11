Costa Rica vor Duell gegen DFB-Team: „Spiel wird genau so hart wie das heutige“

Eine Szene stellte den gesamten Spielverlauf auf den Kopf. Der Schlenzer von Keysher Fuller war der erste Abschluss Costa Ricas bei dieser Weltmeisterschaft auf das Tor. Da Shuichi Gonda wie schon beim 2:1-Sieg gegen Deutschland patzte und den Ball passieren ließ, durften die Mittelamerikaner jubeln.

Die profitierten von einem erneuten Fehler von Japans Keeper, der gegen die DFB-Elf den Elfmeter verschuldet hatte, der zum 1:0 von Ilkay Gündogan führte. Vielleicht wäre der größere und stabilere Daniel Schmidt doch die bessere Wahl für den Platz zwischen den Pfosten gewesen.

Doch Gonda war definitiv nicht alleine an der völlig unnötigen 0:1-Niederlage schuld, sondern eine schwache Mannschaftsleistung. Den „Samurai Blue“ fehlten das Tempo, die Kreativität und Genauigkeit im letzten Drittel, um erfolgreich zu sein.

Zwar unterschätzte Japan den (erneut sehr schwach und eingeschränkt auftretenden) Gegner nicht, leistete sich aber die eine Unaufmerksamkeit und wurde direkt bestraft. Costa Rica agierte nach dem 0:7 gegen Spanien zwar spürbar verunsichert, demonstrierte aber auch Leidensfähigkeit und zog den Gegner auf das eigene Niveau herunter.

Die Japaner wussten nicht so recht, wie sie mit der unerwarteten und unnötigen Niederlage umgehen sollten. AP/Eugene Hoshiko

Costa Ricas WM-Held Keysher Fuller: „Sind enger zusammengewachsen“

Matchwinner Fuller erklärte nach der Partie: „Es war uns bewusst, was gegen Spanien passiert ist. Wir sind viel enger zusammengewachsen, weil es uns sehr wehgetan hat.“ Das war aber nur auf einem sehr dürftigen Level zu sehen.

Deshalb zeigte sich Nationaltrainer Luis Fernando Suarez vor allem erleichtert: „Wir leben noch, das ist das Wichtigste. Ich habe immer gesagt, dass wir noch nicht tot sind. Wir dürfen weiter träumen. Das Spiel am Donnerstag wird genau so hart wie das heutige. Hoffentlich zeigt meine Mannschaft auch da, wozu sie in der Lage ist.“

Costa Ricas Nationaltrainer Luis Fernando Suarez feierte mit seinem Team einen überraschenden Sieg. Pavel Golovkin/AP/dpa

Damit ist das Duell mit Deutschland gemeint. Die individuelle Klasse der DFB-Elf ist noch mal deutlich höher als die von Japan anzusiedeln. Dazu sind viele Akteure Costa Ricas im eigenen Land aktiv, alleine aus der Startelf gegen die „Samurai Blue“ waren es sechs. Die meisten, wie etwa Siegtorschütze Fuller, laufen für den CS Herediano auf.

Vom Niveau her ist zwischen der Primera Division Clausura und Bundesliga ein mehrfacher Klassenunterschied auszumachen, doch trotz der zwei dürftigen Auftritt von „Los Ticos“ darf man die Truppe nicht unterschätzen und muss immer hellwach sein. Japan kann das bestätigen.