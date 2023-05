Cottbus verpasst Meisterstück: Wollitz wettert gegen DFB

Die verpasste Meisterfeier schon am drittletzten Spieltag ärgerte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz natürlich. So richtig sauer ist der Coach der Cottbuse...

Cottbus -Die verpasste Meisterfeier schon am drittletzten Spieltag ärgerte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz natürlich. So richtig sauer ist der Coach der Cottbuser aber weiterhin über die Aufstiegsregelung in der Regionalliga Nordost. „Das Problem ist beim DFB. Die gucken nicht hin“, echauffierte sich Wollitz nach dem 1:1 (0:1) im Spitzenspiel gegen Rot-Weiß Erfurt über die Tatsache, dass der Tabellenerste in Playoffs gegen den Bayern-Vertreter muss, um die 3. Liga zu erreichen. Einem Meister das direkte Aufstiegsrecht zu verwehren, findet Wollitz verstörend.

Die Relegationsspiele hätte Energie Cottbus mit einem Sieg gegen Verfolger Erfurt schon buchen können. Der Kampf um den Meistertitel bleibt aber spannend. Nazzareno Ciccarelli brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Tim Heike schaffte in der 84. Minute vor der beachtlichen Kulisse von 18 674 Zuschauern im Stadion der Freundschaft noch den Ausgleich. Die Atmosphäre fand Wollitz bundesliga-reif. Sein Erfurter Kollege Fabian Gerber war auch beeindruckt und lobte den nordostdeutschen Fußball generell.

Wollitz haderte aber auch über den vergebenen „Matchball“. „Wir haben die Balance nicht gehabt. Die ganze Mischung hat nicht so gestimmt“, monierte er. Durch das Remis liegt Cottbus zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin vier Punkte vor Erfurt. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den SV Babelsberg 03 oder am letzten Spieltag am 28. Mai bei der BSG Chemie Leipzig wäre Energie der Titel nicht mehr zu nehmen.

Erfurt spielt ebenfalls noch gegen Leipzig und die VSG Altglienicke. „Wir werden weiter Gas geben, logischerweise. Wir werden versuchen, beide Spiele zu gewinnen“, versprach Gerber einen packenden Schlussspurt. Der FC Carl Zeiss Jena verabschiedete sich durch ein 0:0 gegen Babelsberg am Samstag aus dem Titelkampf.

Der Meister der Regionalliga Nordost spielt in den Playoffs um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga am 7. und 11. Juni gegen einen bayerischen Viertliga-Vertreter. Ob der dortige Titelträger SpVgg Unterhaching antritt, ist wegen ökonomischer Fragen noch nicht sicher. Ersatzkandidat wären die Würzburger Kickers. Cottbus spielte vor vier Jahren letztmals drittklassig.

Auf Energie Cottbus wartet in jedem Fall noch ein Highlight. Am 3. Juni (12.15 Uhr) steht das Landespokalfinale an. Der FSV 63 Luckenwalde ist der Kontrahent. Bei einer erfolgreichen Titelverteidigung würde sich Cottbus erneut für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifizieren.