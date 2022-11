Cowana gelingt Wende in CS:GO ESL Meisterschaft Cowana hat sich in der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Meisterschaft nach einem schlechten Start erholt und ist in den Playoffs mit dabei. Sprout... dpa

Berlin -Cowana hat sich in der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Meisterschaft nach einem schlechten Start erholt und ist in den Playoffs mit dabei. Sprout holte den Sieg in der oberen Gruppe.