Cowboys wahren mit Sieg Chance auf Division-Titel

Nashville (dpa) – -Die Dallas Cowboys haben in der NFL weiterhin die Chance auf den Titel in ihrer Division NFC East.

Das Team aus Texas gewann mit 27:13 (10:6) bei den Tennessee Titans und fuhr den zwölften Sieg im 16. Spiel ein. Die Philadelphia Eagles stehen mit einer Bilanz von 13 Siegen und zwei Niederlagen noch vor den Cowboys.

Die Gäste gingen bei den Titans mit 10:0 in Führung, obwohl sie in der ersten Hälfte dreimal den Ball verloren. Running Back Ezekiel Elliott erzielte den ersten Touchdown, im neunten Spiel nacheinander lief Elliott in die Endzone. Nach der Pause fand auch Cowboys-Quarterback Dak Prescott besser in die Partie: Er warf zwei Touchdown-Pässe auf Dalton Schultz, den zweiten Mitte des Schlussabschnitts zur 24:13-Entscheidung.

Die Titans haben trotz der neunten Niederlage im 16. Spiel auch noch die Chance, ihre Division zu gewinnen. In der AFC South liegen die Jacksonville Jaguars mit einer Bilanz von sieben Siegen und acht Niederlagen knapp vor Tennessee. Die Gastgeber schonten gegen Dallas einige Spieler. So setzte Ersatz-Quarterback Malik Willis aus, für ihn absolvierte Joshua Dobbs sein erstes Saisonspiel.