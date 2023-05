Cristiano Ronaldo verpasst mit Al-Nassr die Meisterschaft

Weil er mit seinem Club den Titel verspielt, gerät der 38 Jahre alte Starspieler in Saudi-Arabien erstmals in die Kritik.

Hadert in Saudi-Arabien gern mal mit seinen Mitspielern: Cristiano Ronaldo. Power Sport Images/imago

Cristiano Ronaldo hat mit seinem Club Al-Nassr den Gewinn der Meisterschaft in Saudi-Arabien verpasst. Gegen Al-Ettifaq kam die Mannschaft um den 38 Jahre alten Portugiesen nicht über ein 1:1 hinaus.

Diesen Patzer in der Saudi Pro League nutzte Al-Ittihad zum neunten nationalen Titelgewinn. Der neue Champion setzte sich mit 3:0 gegen Abstiegskandidat Al-Fayha FC durch. Al-Nassr hatte mit Ronaldo zuvor bereits den Pokalgewinn verpasst und bleibt ohne Titel.

Vertrag läuft noch zwei Jahre

Die „Saudi Gazette“ bezeichnete Platz zwei für das Team des Superstars als „schweren Schlag für den in Riad ansässigen Club“, andere arabische Medien sprachen gar von einem „Scheitern“ Ronaldos. Der Offensivstar selbst sowie sein Verein äußerten sich bislang nicht zu ihrem Ergebnis in der Liga.

Ronaldo hatte vor fast einem halben Jahr einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bei dem saudischen Club unterschrieben. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.

Nach dem 29. Spieltag stehen derweil auch Saudi-Arabiens Champions-League-Teilnehmer in Asien fest. Meister Al-Ittihad, Vizemeister Al-Nassr und das drittplatzierte Al-Hilal sind in der kommenden Saison in der Königsklasse dabei.