Crouser bei WM-Sieg knapp an Kugelstoß-Weltrekord vorbei

Budapest -Der Amerikaner Ryan Crouser hat seinen Titel als Kugelstoß-Weltmeister erfolgreich verteidigt und einen Weltrekord nur knapp verpasst.

Der Olympiasieger und Weltrekordler verfehlte am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im letzten Stoß mit 23,51 Metern seine eigene Bestmarke nur um fünf Zentimeter. Der 30-Jährige hatte bereits bei den vergangenen Titelkämpfen in Eugene vor einem Jahr triumphiert.

Äthiopierin Tsegay siegt über 10.000 Meter

Silber holte bei der ersten WM-Entscheidung der Männer im neuen Leichtathletik-Stadion überraschend der Italiener Leonardo Fabbri mit 22,34 Metern. Ex-Weltmeister Joe Kovacs aus den USA sicherte sich mit 22,12 Metern Bronze. Deutsche Kugelstoßer waren nicht dabei.

Der erste Titel bei den Frauen ging über 10.000 Meter an die Äthiopierin Gudaf Tsegay, die in 31:27,18 Minuten gewann. Im hart umkämpften Zielsprint stürzte die Niederländerin Sifan Hassan wenige Meter vor der Linie und musste Titelverteidigerin Letesenbet Gidey und Ejgayehu Taye noch passieren lassen. Damit gingen alle drei Medaillen an das äthiopische Team. Das Rennen fand ohne deutsche Läuferinnen statt.