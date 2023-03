„Da war gleich Action“: Berliner Karateka Gizem Bugur gewinnt EM-Bronzemedaille

In der Berliner Karate-Familie Bugur ist Gizem die Ruhigste. „Aber im Kampf geht sie ran an die Buletten“, sagt Veysel Bugur, ihr Vater und Trainer. Er war Welt- und Europameister. Seit etlichen Jahren leitet er den Karate-Verein SC Banzai Berlin am Kottbusser Damm. Und vorige Woche nahm sich der Elektroingenieur mal wieder Urlaub, um Gizem (24) zu den Europameisterschaften nach Guadalajara in Spanien zu begleiten.

Seine jüngste Tochter Seden fuhr ebenfalls mit, um die Schwester und Trainingskameradin anzufeuern, sich mit ihr aufzuwärmen. Nur Duygu, die älteste Schwester und WM-Zweite, die ihre Karriere schon eine Weile beendet hat, war in Spanien nicht dabei. Sie und ihre internationalen Erfolge gelten den jüngeren Bugur-Schwestern noch immer als Vorbild – ebenso wie der Papa.

Im Halbfinale unterliegt Bugur knapp der Weltranglistenersten

Nach einem Freilos sowie Siegen gegen eine Bulgarin und eine Serbin legte Gizem Bugur im Halbfinale der Kumite-Klasse bis 55 Kilogramm gegen die Weltranglistenerste und Olympiazweite von Tokio, Anzhelika Terliuga aus der Ukraine, los. „Da war gleich Action, wuff, alle haben geguckt. Ich hatte ihr gesagt, sie solle sich bewegen, um kein Ziel anzubieten“, sagt Veysel Bugur. Gizem verlangte der Ukrainerin alles ab, überzeugte mit Athletik, ihrer Beinarbeit, und schaffte den 2:2-Ausgleich. Doch dann fing sie acht Sekunden vor dem Ende einen Konter, verlor 2:3.

Aber es war ja nicht vorbei mit der Möglichkeit auf die erste internationale Einzelmedaille für Gizem Bugur, die vor vier Wochen ihren deutschen Meistertitel verteidigte. Kurz zuvor hatte die Lehramtsstudentin ihre Bachelorarbeit an der FU abgegeben.

Im Kampf um Platz drei stand sie gegen die Engländerin Robin Vincent auf der Matte. Wieder begann Gizem Bugur offensiv, arbeitete sich einen 3:0-Vorsprung heraus, ging dann auf Sicherheit – und gewann den Kampf mit 3:1 Punkten. Wie erleichtert sie über den Gewinn der Bronzemedaille war, zeigt ein Video, das sie kurz darauf in den sozialen Medien veröffentlicht hat: Da rennt sie im weißen Karate-Anzug mit blauen Handschuhen von der Matte auf ihren Vater Veysel zu, der sie mit ausgebreiteten Armen empfängt, hochhebt, ihr begeistert auf den Rücken klopft. „Ja, endlich! Diese Medaille bedeutet mir eine Menge“, hat Gizem Bugur dazu geschrieben.

„Die Einzelmedaille musste her, sie hat sie schon so oft knapp verpasst und so viel dafür gearbeitet“, verdeutlicht ihr Vater. Mit ihrem Auftritt in Spanien qualifizierte sich Gizem Bugur für die Europaspiele Ende Juni in Polen. In Guadalajara kam für sie sogar noch eine Medaille dazu: mit der deutschen Frauenmannschaft, die im Finale Kroatien besiegte, gewann sie den EM-Titel. „Es war eine tolle Veranstaltung“, sagt Veysel Bugur.