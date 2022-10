Dakar-Navigator Gottschalk auf Cockpit-Suche Timo Gottschalk befindet sich vor der Rallye Dakar auf der Suche nach einem neuen Cockpit. „Nach drei Jahren gehen Jakub Przygonski und ich getrennte Wege“, ... dpa

Navigator Timo Gottschalk (l) und Fahrer Jakub Przygonski vom Team Orlen X-Raid feiern auf dem Podium.

Neuruppin/Berlin -Timo Gottschalk befindet sich vor der Rallye Dakar auf der Suche nach einem neuen Cockpit. „Nach drei Jahren gehen Jakub Przygonski und ich getrennte Wege“, sagte der Navigator aus Neuruppin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, „die Chancen auf ein neues Cockpit für die Dakar sind gering. Aber wenn ich diesmal nicht an den Start gehe, ist es für mich auch kein Weltuntergang.“ Die Wüsten-Rallye durch Saudi-Arabien startet am 31. Dezember 2022 am Roten Meer und endet nach 14 Etappen am 15. Januar 2023 am Arabischen Golf in Dammam.