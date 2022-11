Dallas Fuel zieht ins Halbfinale der Overwatch League ein Die lang erwartete Titanenschlacht endet in einem Wimpernschlag: Dallas Fuel hat Seoul Dynasty 3:0 bezwungen und steht im Halbfinale der Overwatch League. Di... dpa

Anaheim -Die lang erwartete Titanenschlacht endet in einem Wimpernschlag: Dallas Fuel hat Seoul Dynasty 3:0 bezwungen und steht im Halbfinale der Overwatch League. Die ewigen Rivalen führten in diesem Jahr die Tabellen der Regionen West und Ost an und standen sich zuletzt 2019 gegenüber.