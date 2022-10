Dallas Mavericks verlieren erneut

Dallas -Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben in ihrem fünften Saisonspiel die dritte Niederlage kassiert. Die Mavs verloren gegen Oklahoma City Thunder mit 111:117 (51:46) nach Verlängerung.

Den Mavs half am Ende auch das Triple Double aus 31 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists von Superstar Luka Doncic nichts, Kleber kam in gut einer halben Stunde Spielzeit auf zwei Punkte. In der noch sehr jungen Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA belegt Dallas in der Western Conference nur Platz zwölf.