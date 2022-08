Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat nach Wochen des Erfolges im Rennen um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer erhalten. Die Südhessen kamen am Samstag im Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Die Tore für die Darmstädter vor 13.280 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor erzielten Braydon Manu (36.) und Frank Ronstadt (76.). Für die Heidenheimer trafen Patrick Mainka (70.) und Tim Kleindienst (82.). Aus den letzten fünf Spielen holte Darmstadt damit trotzdem beachtliche 13 Punkte.In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Gäste die erste Möglichkeit, doch ein Kopfball von Lennard Maloney landete auf dem Tornetz (9.). Auf der Gegenseite hielt FCH-Torhüter Kevin Müller einen Nachschuss von Marvin Mehlem (11.) im Nachfassen. Die Partie blieb lange stark umkämpft und hatte bei feldüberlegenen Südhessen nur wenig Strafraumszenen zu bieten. Die Führung für die Gastgeber erzielte Manu nach perfektem Zuspiel von Fabian Schnellhardt.

Auch in der zweiten Hälfte war Darmstadt die aktivere Mannschaft. Einen Kopfball von Patric Pfeiffer nach einer Ecke lenkte Müller nach einer Stunde über die Latte. Dann erwischte der FCH die Platzherren mit einem Kopfballtreffer von Mainka im Anschluss an eine Ecke aber kalt. In einer turbulenten Schlussphase brachte der eingewechselte Ronstadt die Südhessen mit einem Schuss aus spitzen Winkel erneut in Front. Kleindienst konterte mit einem Kopfball aber noch.