Dänemark verliert trotz 2:0-Führung in Kasachstan

Nur-Sultan -Ex-Europameister Dänemark hat in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland eine unerwartete Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand verspielte binnen 16 Minuten eine 2:0-Führung gegen Kasachstan und verlor in Nur-Sultan mit 2:3 (2:0).