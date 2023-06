Daniel Altmaier feiert Überraschungscoup – Alexander Zverev überwindet Trauma

Erfolgreicher deutscher Tag in Paris: Altmaier feiert einen Überraschungscoup, Zverev überwindet auf dem Court Philippe Chatrier sein Verletzungstrauma.

In seinem zweiten Match bei den French Open zeigte Alexander Zverev eine deutliche Leistungssteigerung. Pierre Steven/Imago

Alexander Zverev machte es kurz – und diesmal vor allem „schmerzlos“. Daniel Altmaier absolvierte dagegen einen Marathon und sorgte für die Überraschung des Tages in Paris. Ein deutsches Duo zog am Donnerstag in die dritte Runde der French Open ein, Zverev überwand bei seiner Rückkehr auf den Court Philippe Chatrier dabei ein Trauma, Altmaier einen der Geheimfavoriten auf den Titel.

Alexander Zverev zeigt sich spielerisch verbessert

6:4, 6:2, 6:1 – 363 Tage nach der Horrorverletzung auf dem größten Platz in Roland Garros überschrieb Zverev (26) seine Erinnerungen mit einem souveränen Erfolg. Seine Pflichtaufgabe Alex Molcan löste er ohne Probleme und zeigte sich gegen den Linkshänder aus der Slowakei dabei auch spielerisch verbessert. „Ich war so nervös, aber das Publikum hat mir sehr geholfen“, sagte Zverev: „Ich liebe es immer noch, auf diesem Platz zu spielen.“

Er folgte damit seinem Davis-Cup-Kollegen Altmaier (24) in die dritte Runde, dort trifft er ausgeruht auf den an Position zwölf gesetzten Frances Tiafoe (USA). Anders Altmaier: Von den 5:26 Stunden und fünf dramatischen Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner muss er sich schnell erholen, die Emotionen verarbeiten – und dabei sein Glanzlicht genießen, ehe es am Sonnabend gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien) weitergeht.

Altmaier hatte zwei Matchbälle abgewehrt, sein Herz auf dem Platz gelassen und letztlich mit 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 triumphiert. Mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme versuchte er, dem tobenden Publikum auf dem Court Suzanne Lenglen zu erklären, wie ihm sein Meisterstück gelungen war. „Ich weiß nicht, ob es ein historisches Match war, aber es war eines zum Erinnern“, sagte er: „Die Emotionen waren verrückt.“

Altmaier, der seinen zweiten Karriereerfolg über einen Top-10-Spieler feierte, hofft darauf, seine Erfolgsgeschichte von 2020 zu wiederholen. Damals war er in Paris bis ins Achtelfinale vorgestoßen. Er liebe Tennis, sagte er im Siegerinterview – und er liebe die Sandplätze, vor allem die in Paris.

Im zweitgrößten Stadion der Anlage präsentierte sich Altmaier von seiner besten Seite – von Beginn an begegnete er dem an Position acht gesetzten Sinner auf Augenhöhe, anders als bei den US Open 2022 diesmal mit Erfolg. Der Kempener agierte konsequent und weitgehend fehlerfrei – immer wieder punktete er am Netz und begeisterte die Fans auf der gut besuchten Tribüne.

Altmaier stemmt sich erfolgreich gegen Niederlage

Sinner servierte im vierten Satz bereits zum Matchgewinn, doch Altmaier stemmte sich gegen die Niederlage und erzwang den Entscheidungsdurchgang. Auch dort blieb er mutig und attackierte seinen zunehmend ratloser wirkenden Gegner.

Zverev trat dagegen von Beginn an dominant auf und ließ seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Der Hamburger zeigte vor dem beeindruckten Pariser Publikum kaum eine Schwäche – und muss sich in dieser Form auch vor dem starken Drittrunden-Gegner nicht verstecken. Gewinnen Zverev und Altmaier am Sonnabend, treffen sie im Achtelfinale aufeinander.

Ausgeschieden ist dagegen als letzte deutsche Spielerin Anna-Lena Friedsam. Auch Yannick Hanfmann war chancenlos. Der Lucky Loser aus Karlsruhe verlor gegen Francisco Cerundolo (Argentinien/Nr. 23) 3:6, 3:6, 4:6.