Daniel Altmaier wieder in den Top 100

Lima -Nach seinem Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier in Lima steht Tennis-Profi Daniel Altmaier in der Weltrangliste wieder in den Top 100. Der 24-Jährige machte im am 31. Oktober veröffentlichten Ranking 15 Plätze gut und ist nun 91.