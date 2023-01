Danielle Collins ist Fauxpas bei Australian Open „peinlich“ Hoppla: Die Tennisspielerin Danielle Collins vergisst in ihrem Match ihren Spielstand - und feiert sich selbst vor ihrem eigentlichen Sieg. „Ich wäre am lieb... dpa

Danielle Collins ist bei den Australian Open ein kleiner Fauxpas passiert. Lukas Coch/AAP/dpa

Melbourne -US-Tennisspielerin Danielle Collins hat mit Humor auf ihren vorzeitigen Sieges-Jubel in der zweiten Runde der Australian Open reagiert. „Ich bin nicht besonders gut mit dem Spielstand, manchmal vergesse ich ihn. Ich denke, daran muss ich etwas arbeiten“, sagte die an Nummer 13 gesetzte Collins hinterher grinsend: „Es war ein bisschen peinlich. Ich wäre am liebsten im Boden versunken.“