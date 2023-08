Dänin Wozniacki verliert bei Comeback-Turnier

Montreal -Tennisspielerin Caroline Wozniacki hat bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour nach mehr als dreieinhalb Jahren Pause die erste Niederlage kassiert.

Die 33 Jahre alte Dänin unterlag in der zweiten Runde beim Turnier im kanadischen Montreal der Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien mit 2:6, 5:7.

„Es ist offensichtlich nicht in die Richtung gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber am Ende des Tages gibt es viel Positives“, sagte Wozniacki. „Es geht insgesamt in die richtige Richtung und es war erwartbar, nachdem ich lange Zeit nicht oft gespielt habe.“ Die frühere Nummer eins der Weltrangliste hatte in Montreal das erste Match nach ihrem Rückzug Ende Januar 2020 gewonnen. Wozniacki war in der Pause zweimal Mutter geworden. Sie wird auch kommende Woche in Cincinnati und bei den US Open mit einer Wildcard am Start sein können.

Wozniacki stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Damen-Weltrangliste und feierte in Australien 2018 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Sieg.