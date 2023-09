Dank Dreierpack von Rufat Dadashov: BFC Dynamo gewinnt in Chemnitz

Es ist ein alles in allem ein schönes Wochenende gewesen für Rufat Dadashov. Der Stürmer des BFC Dynamo wurde am Freitag 32 Jahre alt. Und mit dem Schwung des Jubilars startete er am Sonnabend in die Auswärtspartie beim Chemnitzer FC, an deren Ende der Rückkehrer nach Hohenschönhausen beim 4:0 (2:0)-Sieg drei Tore erzielt hatte. Damit kletterte der BFC Dynamo zumindest bis zum Sonntag auf Platz drei der Regionalliga Nordost.

Der erst Treffer fiel schon nach sechs Minuten nach einem Angriff über links per Kopf. Da wusste Dadashov noch nicht, dass er der Mann des Spiels werden würde. Aber er rannte über den Platz, um mit Zeugwart Stefan Malchow abzuklatschen, der am Sonnabend seinen 42. Geburtstag feierte. Und Dadashov bemerkte früh, dass seine Mannschaft die Offensiv-Akzente setzte, überlegen war. Erst recht, nachdem der Chemnitzer Mittelfeldspieler Niclas Erlbeck ziemlich rüde seine Stollen in den Knöchel von Amar Suljic rammte - und dafür die Rote Karte sah (18.). In der Folge tat sich der CFC noch schwerer, kam allerdings dann nach einer halben Stunde kurz hintereinander zu zwei Torchancen.

Dadashovs zweites Tor kurz vor der Pause war der Knackpunkt

Doch dann war es wiederum Dadashov, der den Puls von Trainer Dirk Kunert etwas beruhigen konnte. Nach einem Freistoß von Joey Breitfeld in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schnappte er sich den zweiten Ball und erhöhte auf 2:0. „Das 2:0 kur vor der Pause war wichtig“, sagte BFC-Trainer Dirk Kunert, „wir haben in der zweiten Hälfte nicht nachgelassen. Es war ein souveräner Auftritt von den Jungs.“

Kurz nach der Pause ging der Puls sofort wieder nach oben: Breitfeld hatte eigentlich das 3:0 auf dem Fuß, doch er setzte den Ball völlig unbedrängt rechts am Tor vorbei. Danach überstand der BFC eine heikle Phase - Chemnitz traf allerdings nur den Pfosten. Besser machte es dann Tobias Stockinger beim Gegenstoß. Er trieb den Ball durchs Mittelfeld, verpasste den Moment, um auf Breitfeld abzuspielen, der völlig frei stand. Stattdessen zündete Stockinger den Turbo - und erzielte per Flachschuss das 3:o (53.).

Danach hatte der BFC die Partie endgültig im Griff. Kunert wechselte drei frische Offensivleute ein. Dynamo kreierte Chance um Chance. Und am Ende war es wieder Dadashov, der in der Mitte stehend eine Flanke zum 4:0 (76.) verwertete. Tor Nummer neun im neunten Spiel - was für eine Bilanz für den alten und neuen Publikumsliebling, der sich allerdings beim Torjubel verletze und vorsichtshalber ausgewechselt wurde.

„In Unterzahl zu spielen ist nie einfach. Man hat vom Start weg gemerkt, dass der BFC eine Topmannschaft ist. Sehr, sehr aggressiv. Der Knackpunkt war das 2:0“, resümierte CFC-Trainer Christian Tiffert, der den BFC schon vor der Partie als „das Team mit dem besten Kader der Liga“ geadelt hatte.