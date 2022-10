Dank Schlussspurt: Füchse Berlin gewinnen in Melsungen Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Die Berliner gewannen am Sonntag nach einer starken Schlussphase bei der MT M... dpa

Berlins Hans Lindberg wirft den Ball auf das Tor. Andreas Gora/dpa

Berlin -Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Die Berliner gewannen am Sonntag nach einer starken Schlussphase bei der MT Melsungen mit 32:29 (12:15). Damit bleiben die Füchse weiter ungeschlagen. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit neun, Paul Drux, Mathias Gidsel und Mijajlo Marsenic mit je fünf Toren.