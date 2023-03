Dank starker Nerven: Alba Berlin ringt Istanbul nieder Alba Berlin hat in der Euroleague einen kleinen Prestigeerfolg gefeiert. Am Donnerstagabend siegte der Basketball-Bundesliga vor 8995 Zuschauern gegen Titelv... dpa

ARCHIV - Albas Jaleen Smith wirft den Ball auf den Korb. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Alba Berlin hat in der Euroleague einen kleinen Prestigeerfolg gefeiert. Am Donnerstagabend siegte der Basketball-Bundesliga vor 8995 Zuschauern gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul dank starker Nerven mit 95:93 (49:40). Für die Berliner war es der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, die Hauptstädter bleiben in der Königsklasse aber Vorletzter. Beste Alba-Werfer waren Jaleen Smith mit 25 und Maodo Lo mit 16 Punkten.