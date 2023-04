Dardai nervt die Vater-Sohn-Frage: Keine Vorteile für Marton Diese Frage hatte Pal Dardai schon bei seinem vorigen Trainer-Engagement bei Hertha BSC massiv genervt. Nein, sein Sohn Marton Dardai werde natürlich keine V... dpa

Berlin (dpa) – -Diese Frage hatte Pal Dardai schon bei seinem vorigen Trainer-Engagement bei Hertha BSC massiv genervt. Nein, sein Sohn Marton Dardai werde natürlich keine Vorteile durch das erneute Trainer-Engagement beim Berliner Fußball-Bundesligisten haben. Eine solche Debatte gebe es nur in Deutschland, fügte der Ungar bei seiner Vorstellung am Montag an. „Wenn einer neidisch ist, soll er viel investieren in die Kinder, Bälle kaufen, den Rasen mähen. Keiner soll neidisch sein. Man muss kämpfen“, fügte Dardai senior an.