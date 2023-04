Dardai startet drittes Cheftrainer-Engagement bei Hertha BSC Pal Dardai startet am Montag in sein drittes Engagement als Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC. In den verbleibenden sechs Spielen soll der 47-J... dpa

Berlin -Pal Dardai startet am Montag in sein drittes Engagement als Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC. In den verbleibenden sechs Spielen soll der 47-Jährige den Tabellenletzten vor dem Abstieg retten. Dardai war am Sonntag als Nachfolger von Trainer Sandro Schwarz geholt worden. Schwarz hatten die Verantwortlichen die Rettung nach der 2:5-Niederlage im Abstiegsgipfel bei Hertha BSC nicht mehr zugetraut. Hertha hat als 18. mit 22 Punkten zwei Zähler Rückstand auf die punktgleichen FC Schalke 04 und VfB Stuttgart.