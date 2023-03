Dardai und Kanga als Hertha-Optionen Sandro Schwarz trifft am Samstag viele alte Bekannte aus Mainzer Tagen. Seine Emotionen lenkt der Hertha-Trainer aber nur auf den Berliner Abstiegskampf. Vor... dpa

Berlin -Für Herthas Fußballtrainer Sandro Schwarz darf seine Vergangenheit als ehemaliger Spieler und Trainer von Mainz 05 beim Bundesliga-Spiel der Berliner keine Rolle spielen. „Ich freue mich, mit unseren Jungs dieses Spiel bestreiten zu dürfen, mit dem Ziel, die drei Punkte in Berlin zu behalten“, sagte Schwarz bei der Hertha-Pressekonferenz am Donnerstag. Der 44-Jährige war von 1997 bis 2004 als Spieler und von 2013 bis 2019 Trainer bei den Rheinhessen. Er freue sich natürlich auf viele bekannte Gesichter aus einer „intensiven Zeit“. Die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist nicht das erste Wiedersehen für Schwarz, bereits im September hatte es das Hinspiel in Mainz (1:1) gegeben.