Darmstadt und HSV verlieren, Punkte im Abstiegskampf Spitzenreiter Darmstadt und Verfolger HSV straucheln im Aufstiegskampf, Heidenheim holt nur ein Remis. Im Tabellenkeller punkten neben Bielefeld auch Nürnber... dpa

Arminia Bielefeld schlug daheim Tabellenführer Darmstadt. Friso Gentsch/dpa

Karlsruhe -Der Hamburger SV hat beim Karlsruher SC gepatzt und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag dem KSC am Sonntag mit 2:4 (0:3) und bleibt Tabellenzweiter. Für den HSV, bei dem Coach Walter in der Nachspielzeit die Rote Karte sah, war es die erste Niederlage seit dem 9. November.