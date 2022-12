Darts-Duell Clemens gegen Price an Neujahr zur Primetime Gabriel Clemens und Gerwyn Price bestreiten ihr Achtelfinale bei der Darts-WM an Neujahr in der Abendsession. Dies teilte der Weltverband PDC am späten Freit... dpa

Gabriel Clemens feiert seinen Sieg über Soutar. Steven Paston/PA Wire/dpa

London -Gabriel Clemens und Gerwyn Price bestreiten ihr Achtelfinale bei der Darts-WM an Neujahr in der Abendsession. Dies teilte der Weltverband PDC am späten Freitagabend mit.