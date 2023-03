Darts-Star Michael Van Gerwen festigt Tabellenführung Michael van Gerwen ist der erste Akteur, der in der diesjährigen Darts Premier League zwei Abende für sich entscheiden kann. Sein Hoch kommt vor den UK Open ... dpa

ARCHIV - Weiter stark in Form: Darts-Star Michael van Gerwen. Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Exeter -Darts-Profi Michael van Gerwen baut allmählich wieder seine altbekannte Dominanz auf. In der Premier League sicherte sich der Niederländer den zweiten Tagessieg in Serie, die Tabelle führt er souverän an.