Darts-Stars begeistert von deutscher Entwicklung Wie entwickeln sich Deutschlands Darts-Stars? Die Weltelite um Ex-Weltmeister van Gerwen ist begeistert. Ein Belgier beobachtet einen nie dagewesenen Hype. dpa

ARCHIV - Gabriel Clemens (r, Deutschland) und Martin Schindler (Deutschland) jubeln über den Sieg. Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Berlin -Die Darts-Stars der Premier League sind vor dem Gastspiel in Berlin begeistert von der Entwicklung der deutschen Profis. „Deutschland ist extrem stark und ich denke, Darts ist dort aktuell so groß wie nie zuvor“, sagte Belgiens Weltklassespieler Dimitri van den Bergh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Van den Bergh und die sieben weiteren Starter um den englischen Weltmeister Michael Smith sind am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) in der Hauptstadt gefordert. Deutsche Spieler sind nicht dabei.