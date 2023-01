Eine Unterhose übrig: Clemens verlässt „Ally Pally“ unvollendet

Das Halbfinale von Gabriel Clemens macht den Darts-Sport über Nacht zum Trend. Was wird vom Kurzzeit-Hype in Deutschland bleiben, wenn das WM-Spektakel im „Ally Pally“ vorbei ist?

Auf der Reise in die Heimat fühlte sich Gabriel Clemens trotz seiner famosen Festwoche von London unvollendet. Das Erreichen des WM-Halbfinals ist für Deutschlands besten Darts-Spieler zwar ein sensationeller Erfolg, doch das bedeutete ihm nach dem K.o. nicht viel. „Es überwiegt die Enttäuschung. Ich habe verloren, die Laune ist gar nicht so gut“, sagte Clemens nach dem 2:6 gegen den überragenden Engländer Michael Smith. Salopp merkte der 39 Jahre alte Saarländer zu seinen vorab gehegten Finalplänen an: „Ich hatte auch noch ’ne frische Unterhose. Es war alles darauf ausgelegt, bis zum Schluss da zu sein.“

So mussten Clemens und Partnerin Lisa Hauser in der Nacht zum Dienstag die Rückreise ins Saarland organisieren, wo der gelernte Maschinenschlosser voller Vorfreude zurückerwartet wird. Von der WM hängen bleiben werden weder das Preisgeld von 100.000 Pfund (rund 112.000 Euro) noch der erstmalige Sprung in die Top 20 der Rangliste, sondern die markanten Momente im Alexandra Palace: Erster Deutscher im Viertel- und dann auch im Halbfinale, an Neujahr ein 2023-Knallstart mit einem 5:1-Sieg über Primus Gerwyn Price, dem selbst riesige Kopfhörer nicht weiterhalfen.

Gabriel Clemens spielt sich in die Herzen der Fans

„Erst danach werde ich das realisieren können, ich kann viel Positives daraus ziehen“, sagte Clemens, der es in wenigen Jahren vom Industriearbeiter zu einem Darts-Star brachte, der die Fans an die TV-Schirme lockt. Nach intensiven WM-Wochen mit riesiger Aufmerksamkeit und vielen Interviews hatte der geschlagene „German Giant“ spätabends nur noch einen Wunsch: „Ich habe jetzt hoffentlich mal einen Tag frei.“

Der oft dröge und nüchtern auftretende Clemens spielte sich mit seinen Auftritten im „Ally Pally“ in die Herzen der Fans. Selbst gegen den Engländer Smith waren lautstarke „Oh, Gabriel Clemens“-Gesänge in der Londoner Halle zu vernehmen. „Der Ally Pally ist Deutsch, definitiv“, sagte er.

Sportlich gestand Clemens seine Niederlage gegen den famosen Smith sofort ein. Nun wird die Frage sein, was in Deutschland vom Kurzzeit-Pfeile-Hype übrig bleibt. Dass Halbfinal-Gewinner Smith den Saarländer nach dessen Sieg über Price bereits als „Superstar in Deutschland“ bezeichnete, ist verwegen. Trotzdem stand Clemens in den vergangenen Tagen im Fokus wie kein deutscher Darts-Spieler zuvor.

Das WM-Turnier rund um Weihnachten zieht in Deutschland immer mehr Leute in seinen Bann, das Halbfinale gegen Smith sahen bei Sport1 im Schnitt 1,99 Millionen Menschen. Zu den Gründen zählt neben der terminarmen Zeit im Profisport und der Winterpause in der Fußball-Bundesliga auch die Aufmachung des Events. Price, Peter Wright und Co. gleichen Kunstfiguren. Die Darts-WM wirkt manchmal wie eine Realityshow.

Ihre über Weihnachten und Silvester gewonnene Prominenz werden die Profis um Clemens nutzen, um Schaukämpfe und Galas zu bestreiten. Am Donnerstag wartet ein Event in Neu-Ulm, am Samstag die Promi-Darts-WM. „Ich freue mich, wieder vor deutschem Publikum zu spielen“, sagte Clemens, den im Jahr 2023 zahlreiche Events auf der European Tour in Deutschland erwarten.