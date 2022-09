Am Sonntag können Läufer erneut ihre Bestzeit knacken. Der Parcours bietet ideale Voraussetzungen. John Kunkeler erklärt, warum es die bestmögliche Strecke ist.

Offizielle Messung: „Dieses Jahr ist der Marathon in Berlin vier Meter kürzer“

Fabelrekord unter Laborbedingungen in Wien. Kommt Iliud Kipchoge beim Berlin-Marathon in die Nähe der Zwei-Stunden-Schallmauer?

Sie können ruhig kommen, können nachmessen, die ganzen 42,195 Kilometer. Dann, wenn Eliud Kipkoche beim Berlin-Marathon am Sonntag unter zwei Stunden bleiben sollte. Wenn der 37 Jahre alte Kenianer als erster Mensch diese magische Marke in einem Wettkampf knackt, den Mount Everest der Leichtathletik bezwingt. Doch nicht nur dann.

Sie können kommen, denn John Kunkeler hat den Parcours mehr als einmal abgespult mit seinem Kilometerzähler am Fahrrad. Schließlich kennt er dieses Misstrauen der anderen Marathon-Städte, das sich regt, wenn in Berlin mal wieder ein Weltrekord fällt. Und das passiert regelmäßig. „Berlin“, sagt John Kunkeler, „hat die schnellste Strecke der Welt.“ Der 74-Jährige hat sie selbst entworfen.

Sport ist ein ewiger Kampf. Gegen sich selbst vor allem für diejenigen, die ihn als Hobby betreiben. Profis kämpfen gegen die Grenzen der Physis und der Physik. Dafür ist ein Marathon die beste Bühne. So gesehen ist der Berliner John Kunkeler ein Bühnenmeister. Einer der besten, sagen Experten.

Den heutigen Parcours in Berlin hat der gebürtige Niederländer 2003 zum ersten Mal an den Start gebracht. Gleich bei der Premiere gab es einen Weltrekord, sechs weitere kamen seither dazu, der bisher letzte 2018, als Kipchoge nach 2:01:39 Stunden das Ziel am Brandenburger Tor passierte.

Berlin Marathon: Was macht die Strecke so schnell

Doch was macht diese Piste so schnell? „Sie ist komplett durchasphaltiert“, sagt Kunkeler. „Es gibt keine nennenswerten Steigungen.“ Außerdem ist die Strecke kurvenreich. Das hilft ebenfalls. Bei Wind von vorn müssen die Athleten nicht lange gegen einen erhöhten Luftwiderstand anrennen. Kunkeler hat auch aus psychologischen Gründen lange Passagen vermieden.

Nicht weiter als einen Kilometer können die Läufer vorausschauen. „Man kennt ja dieses Gefühl von Radtouren, wenn man auf einen Kirchturm zufährt und der nicht näherzukommen scheint.“ Sogar die Profis sind nicht frei von diesem Gefühl zäher Unendlichkeit. „Sie gehen automatisch ins Kreuz“, sagt Kunkeler. Das Tempo sinkt.

Der Streckendesigner weiß, wovon er spricht. Kunkeler ist selbst etliche Male einen Marathon gelaufen, den schnellsten in der Heimat. 2:26 Stunden brauchte er und staunte über seine Leistung. Ebenso darüber, dass die ersten acht Läufer einer nach dem anderen persönliche Bestzeiten bejubelten. „Wenn so etwas passiert, muss man stutzig werden.“

Kunkeler hat damals nachgemessen: Es fehlten 800 Meter an den 42.195 Kilometern. Seitdem misst Kunkeler immer wieder mal nach. Im Auftrag des Leichtathletik-Weltverbandes (IAAF) macht er das. Er ist bei EM, WM und Olympia als Meister der Meter im Einsatz. Er wird als Experte für die ideale Streckenführung um Rat gebeten.

Die Veranstalter des Marathons in Dubai zum Beispiel haben ihn einmal extra eingeflogen. Er sollte den Parcours fit für einen Weltrekord machen. Doch eine perfekte Topografie lässt sich nicht kaufen. „Es gibt dort einen langen Boulevard, rechts und links nur Sand, keine Möglichkeit, vor Wind in Deckung zu gehen oder mal einen anderen Blick nach vorn zu haben.“

Dubai blieb ohne Rekord. Ohnehin konnte nur eine Stadt seit 2003 Berlin die Bestzeit streitig machen: Boston vor elf Jahren, ein offizieller Weltrekord wurde trotzdem nicht daraus. In Boston ist das Gefälle zu groß. „Es darf in der Summe nicht mehr als einen Meter betragen“, sagt Kunkeler. „Die Strecken müssen schließlich vergleichbar sein. Deshalb gibt es Kriterien, die spätestens alle fünf Jahre nach einem Protokoll abgeprüft werden.“

Zwei weiteren Bestmarken blieb die Anerkennung versagt. 2017 verfehlte Kipchoge in Monza die magische Grenze von zwei Stunden nur um 25 Sekunden; ein Sportausrüster hatte diesen Versuch unter Laborbedingungen inszeniert. Ein Chemiekonzern sponserte 2019 ein ähnlich künstliches Event in Wien, bei dem Kipchoge auf 1:59:40 Stunden kam, wieder im Windschatten eines Autos.

Keine Gefahr für die Weltrekord-Hauptstadt. Gefahr droht vor allem aus London. Der dortige Marathon gilt ebenfalls als sehr schnell. „Die waren einmal dicht dran“, sagt Kunkeler. 2016 verpasste Kipchoge die in Berlin gehaltene Bestzeit um acht Sekunden. „Unseren Weltrekord haben die Londoner daraufhin angezweifelt und einen unabhängigen Vermesser geschickt, aber bei uns war alles in bester Ordnung.“

Kipchoge in Berlin als einziger Favorit zum Weltrekord?

In London setzen die Veranstalter auf Wettbewerb, schicken mehrere aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen. „Wenn die am Ende noch zusammen sind, wird taktiert. Dann laufen die Favoriten um den Sieg, nicht um den Weltrekord.“

Die Berliner Dramaturgie hat nur einen Hauptdarsteller. Er bekommt Läufer, die ihm Windschatten spenden, die sogenannten Hasen. Iliud Kipchoge genießt noch einen Service. „Die ersten 2,5 Kilometer führen geradeaus über glatten Asphalt. Nach dem Start haben wir alle 200 Meter einen Strich gezogen. Kipchoge zählt seine Schritte zwischen den Strichen“, sagt Kunkeler, der nicht nur als Läufer ein Fachmann für Rhythmus ist.

Er betreibt in der Invalidenstraße den Jazz-Club Schlot, und im Jargon des Musikers sagt er dann auch: „Kipchoge groovt sich ein.“ Das geschieht in einem Wahnsinnstempo. „Spitzenläufer benötigen für den Kilometer weniger als drei Minuten“, erklärt Kunkeler. „Ein Schnitt von drei Minuten entspricht 20 km/h.“ In diesem Grenzbereich liegen zwischen Kipchoges Weltrekord von 2018 und der Zwei-Stunden-Marke Welten.

Jeder Meter zählt daher, die Ideallinie ist wichtig. Dabei handelt es sich nicht um die gestrichelte blaue Linie, bestehend aus drei parallelen Streifen auf dem Asphalt. „Die gibt bei Richtungswechseln Orientierung.“ Kunkler hat auch das einmal nachgemessen: Würde sich Kipchoge an diese Linie halten, liefe er 23 Meter zu viel.

Marathon-Strecke 2022 ist vier Meter kürzer als beim letzten Mal

Auf den Millimeter genau passt es sowieso nie. „Diesmal ist die Strecke vier Meter kürzer als beim letzten Mal. Das ergibt sich durch Hindernisse.“ Kunkler und ein IAAF-Kollege haben dieser Tage gemeinsam auf ihren Rädern die Distanz kontrolliert. „Wir lagen zwei Meter auseinander, aber das ist angesichts der Gesamtstrecke ja ein Witz.“

Sie können also ruhig kommen und nachmessen, die argwöhnischen Konkurrenten. Wenn das Rennen gelaufen ist, wenn die magische Grenze geknackt sein sollte. Aber auch so, jederzeit. John Kunkeler hat nichts zu verbergen.