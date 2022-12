Das bringt der Tag bei der Darts-WM Erster Deutscher und erste Frau: Bei der Darts-WM im Alexandra Palace in London steht ein vollgepackter Freitag an. Auch ein Mitfavorit will die erste Pflich... dpa

London -Nach dem Auftaktabend mit Weltmeister Peter Wright stehen an diesem Freitag acht weitere Spiele bei der Darts-WM in London an. Auch ein Deutscher und die erste Frau greifen in der Session am Abend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ins Geschehen ein. Für einen heißen Favoriten stellt sich die Frage: an die starke Form der vergangenen Wochen anknüpfen oder ein frühes WM-Aus wie in vergangenen Zeiten?