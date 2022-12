Das bringt der Tag bei der Darts-WM Die Weihnachtspause ist vorbei, die Darts-WM in London geht mit dem zehnten Tag und dem Beginn der dritten Runde in die heiße Phase. Nachdem vor den Feiertag... dpa

ARCHIV - Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens hat eine große Chance bei der WM in London. John Walton/PA Wire/dpa

London -Die Weihnachtspause ist vorbei, die Darts-WM in London geht mit dem zehnten Tag und dem Beginn der dritten Runde in die heiße Phase. Nachdem vor den Feiertagen kaum Favoriten ausgeschieden ist, stehen ab Dienstag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) einige Duelle der Favoriten an.