Das bringt der Tag bei der Darts-WM Turnier in London dpa

ARCHIV - Michael van Gerwen jubelt während seines Spiels. John Walton/PA Wire/dpa

London -Die Darts-WM geht in die entscheidende Phase. Am Mittwoch (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen sechs weitere Drittrundenpartien an, nach dem packenden Sieg von Gabriel Clemens gibt es erneut deutsche Beteiligung. Die früheren Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) und Gary Anderson (Schottland) wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und ins Achtelfinale einziehen.