Das bringt der Tag bei der Fußball-WM Am fünften Tag der WM in Katar stehen wieder vier Spiele auf dem Programm. Dabei laufen einige Superstars auf. dpa

Brasilien um Superstar Neymar spielt erstmals bei dieser WM. Andre Penner/AP/dpa

Doha -Am Tag nach dem verpatzten WM-Start der deutschen Mannschaft greift an diesem Donnerstag Brasilien als einer der Topfavoriten ins Turniergeschehen ein. Der Rekord-Weltmeister bekommt es am Abend mit Serbien zu tun. Mit Spannung erwartet wird zudem der erste Auftritt von Cristiano Ronaldo mit Portugal gegen Ghana.