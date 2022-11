Das bringt der Tag bei der Fußball-WM Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft kann im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz frühzeitig in die K.o.-Phase einziehen. Allerdings muss die S... dpa

ARCHIV - Rekordweltmeister Brasilien muss beim Spiel gegen die Schweiz auf Superstar Neymar verzichten. Robert Michael/dpa

Doha -Rekordweltmeister Brasilien kann mit einem Sieg gegen die Schweiz den frühzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schaffen. Dass die Südamerikaner dabei am Montag auf ihren Superstar Neymar verzichten müssen, macht die Aufgabe jedoch nicht einfach.