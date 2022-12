Das bringt der Tag bei der Fußball-WM Für sechs Mannschaften geht es am Freitag noch um den Einzug ins WM-Achtelfinale - Brasilien und Portugal sind in den Gruppen G und H bereits sicher weiter, ... dpa

Ghanas Cheftrainer Otto Addo reagiert nach dem Spiel gegen Südkorea. Luca Bruno/AP/dpa

Doha -Bei der Fußball-WM in Katar fallen an diesem Freitag die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase. Trainer Otto Addo könnte mit der ghanaischen Nationalmannschaft schon ein Unentschieden reichen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen.