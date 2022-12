Das bringt der Tag bei der Fußball-WM Die Fußball-WM startet in die K.o.-Phase. Den Auftakt machen die Niederlande gegen die USA, abends duellieren sich Argentinien und Australien. dpa

ARCHIV - Argentiniens Lionel Messi in Aktion. Tom Weller/dpa

Doha -Bei der Fußball-WM in Katar beginnt an diesem Samstag die K.o.-Phase. Den Auftakt machen die favorisierten Niederländer um 16.00 Uhr (MEZ) gegen die USA. Ab 20.00 Uhr will Superstar Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft ins Viertelfinale einziehen.