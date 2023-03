Das muss man zum Großen Preis von Australien wissen Der dritte Saisonlauf bringt die Formel 1 nach Australien. Kann Red Bull weiter dominieren? Den letzten Sieg für das Team in Melbourne holte vor zwölf Jahren... dpa

Melbourne -Max Verstappen oder Sergio Perez? Einen anderen Sieger dürfte es beim Formel-1-Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky) im australischen Melbourne kaum geben. Red Bull ist derart dominant in das Jahr gestartet, dass die Konkurrenz schon verzweifelt. Allerdings gab es für das Weltmeisterteam seit mehr als einem Jahrzehnt keinen Erfolg mehr in Down Under.