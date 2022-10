Das muss man zum Großen Preis von Japan wissen Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist die Formel 1 zurück in Japan. Max Verstappen hat seine WM-Chance. Den zweiten Titelgewinn hat der Red-Bull-Star aber ... Thomas Wolfer dpa

Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (Aston Martin) schreibt bei der Ankunft an der Rennstrecke Autogramme. Thomas Wolfer/dpa

Suzuka -Mit jeder Menge Frust kommt Max Verstappen nach Japan. Sein verkorkstes Rennen als Siebter in Singapur am vergangenen Sonntag ärgerte den Red-Bull-Star, der so seine erste WM-Chance in Asien vergab. Nun geht es erneut auf einen Kurs, auf dem der 25-Jährige noch nie gewonnen hat.