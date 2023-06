Das muss man zum Großen Preis von Kanada wissen

Max Verstappen fährt anscheinend ungebremst dem Titel-Hattrick in der Formel 1 entgegen. Setzt der Red-Bull-Pilot seine Siegesserie auch in Montreal fort?

Montreal -Auf der Suche nach ein bisschen mehr Spannung reist die Formel 1 zum achten Saisonlauf nach Kanada. In der WM hat sich Titelverteidiger Max Verstappen mit drei Siegen in Serie schon deutlich abgesetzt. Vor dem Grand Prix in Montreal am Sonntag ruhen die Hoffnungen vieler Fans nun auf Mercedes.

Wer ist Favorit in Kanada?

Die Formtabelle spricht ganz klar für Red Bull und Weltmeister Verstappen. Das Team hat die bisherigen sieben Saisonrennen gewonnen, fünfmal fuhr der Niederländer als Erster über den Zielstrich. Auf seinen mexikanischen Stallrivalen Sergio Perez hat Verstappen schon jetzt 53 Punkte Vorsprung. „Wir haben eine gute Phase. Aber wir müssen weiter hart arbeiten und noch mehr Leistung finden“, sagte der 25-Jährige. Im vergangenen Jahr siegte Verstappen in Montreal, auch diesmal ist er im stärksten Auto wohl nur schwer zu schlagen.

Was können die Verfolger diesmal ausrichten?

Vor allem Mercedes ist nach dem starken Auftritt in Barcelona im Aufwind. Mit dem runderneuerten Silberpfeil fuhren Lewis Hamilton und George Russell auf die Plätze zwei und drei. „Wir können davon ausgehen, dass wir weiter stark sein werden“, versicherte Hamilton. Die nur 4,3 Kilometer lange Strecke dürfte dem Mercedes aber nicht ganz so gut liegen. Das könnte vor allem für Fernando Alonso die Chance auf das nächste Top-Ergebnis im Aston Martin bieten. Nach dem etwas ernüchternden siebten Rang von Barcelona versprach der Routinier nur halb im Spaß: „Das passiert nicht noch mal, das war das letzte Rennen ohne Podiumsplatz.“

Was macht das Rennen besonders?

Die Metropole Montreal wird bei jedem Grand Prix vom Formel-1-Fieber erfasst. In der Stadt und auf den Tribünen herrscht Partystimmung. Eine künstlich angelegte Insel im Sankt-Lorenz-Strom ist seit 1978 Heimat des Kanada-Rennens. Viele Fahrer lieben die besondere Atmosphäre und den speziellen Charakter des Circuit Gilles-Villeneuve. So manche Hoffnung allerdings zerbrach schon an der „Mauer der Champions“ kurz vor dem Ziel, die als tückischer Unfallschwerpunkt gilt.

Wann und wo ist das Kanada-Gastspiel zu sehen?

Der Bezahlsender Sky überträgt wie gewohnt alle Einheiten des Wochenendes live. Das erste Training beginnt am Freitag um 19.30 Uhr MESZ, die zweite Übungsstunde ist für 23.00 Uhr angesetzt. Auf das Abschlusstraining am Samstag um 18.30 Uhr folgt um 22.00 Uhr die Jagd auf die besten Startplätze. Das Rennen beginnt am Sonntag um 20.00 Uhr.