Das muss man zum Großen Preis von Singapur wissen Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt die Formel 1 nach Singapur zurück. Im asiatischen Stadtstaat kann Max Verstappen schon Weltmeister werden. Es warte... Thomas Wolfer dpa

dpatopbilder - Der Niederländer Max Verstappen steuert den Red-Bull-Boliden auf der Rennstrecke. Wire/dpa Luca Rossini/LPS via ZUMA Press

Singapur -Sechs Rennen stehen in der laufenden Formel-1-Saison noch an, die Titelentscheidung kann aber bereits an diesem Wochenende fallen. Weltmeister Max Verstappen geht auch beim Spektakel unter Flutlicht in Singapur am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) als Favorit an den Start. Sein WM-Coup ist längst nur noch eine Frage der Zeit.