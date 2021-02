Rotterdam - Das Olympia-Aus der deutschen Wasserballer ist endgültig besiegelt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm verlor am Mittwoch in Rotterdam auch ihre vierte Partie beim Qualifikationsturnier für die Sommerspiele in Tokio. Nach Niederlagen gegen die Niederlande, Frankreich und Russland unterlag die deutsche Auswahl mit 7:12 (1:1, 4:4, 1:4, 1:3) auch gegen Rumänien. Letztmals waren deutsche Wasserballer im Jahr 2008 in Peking bei Olympia vertreten. Für Stamm endet nach dem Turnier die Zeit als Bundestrainer.

Die schwierige Vorbereitung und einige Ausfälle konnte die deutsche Mannschaft beim Turnier in den Niederlanden nicht auffangen. Wegen Corona-Gefahren hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes die Teilnahme an einem Vorbereitungsturnier absagen müssen, aufgrund der Reisebeschränkungen fiel ein Test gegen Brasilien aus.

Deutschland tritt noch gegen Kroatien an

In Rotterdam wird bis Sonntag um drei Startplätze für die Olympischen Spiele gekämpft. Die ersten vier Teams der zwei Vorrundengruppen erreichen das Viertelfinale. Deutschland tritt am Donnerstag zum letzten Gruppenspiel gegen den Olympia-Zweiten Kroatien an.