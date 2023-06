Tour der Suisse: Das Peloton zollt dem tödlich verunglücktem Mäder Tribut

In tiefer Trauer richtete Remco Evenepoel den Blick nach oben und zeigte vor dem Zielstrich mit beiden Zeigefingern gen Himmel. Jubeln konnte der Radsport-Weltmeister über seinen Etappensieg bei der Tour de Suisse nicht. Zu schwer belastete ihn der Unfalltod seines Schweizer Kollegen Gino Mäder.

„Meiner Meinung nach war dies der beste Weg, um Gino und seine Person zu ehren, ihm Tribut zu zollen und meinen Respekt gegenüber seiner Familie in diesen schwierigen Momenten zum Ausdruck zu bringen“, sagte Evenepoel nach der siebten Etappe am Samstag: „Dieser Sieg und diese Trophäe sind für sie. Es ändert nichts, aber ich möchte, dass sie wissen, dass wir alle im Peloton, in unserer kleinen Welt, an sie denken.“

Der Radsport ist in eine Schockstarre verfallen

Seit Freitag ist in dieser Welt nichts mehr, wie es war. Der Radsport ist in eine Schockstarre verfallen, nachdem der 26-jährige Mäder den Folgen seines Sturzes auf der fünften Etappe erlegen war. Fahrer lagen sich weinend in den Armen. Drei Teams, darunter Mäders Equipe Bahrain Victorious, zogen sich vom Rennen zurück.

In der Tragödie beschwört der Radsport Einheit und Zusammenhalt. Die vorletzte Etappe wurde mit einer Schweigeminute eingeläutet, eine weiße Taube stieg in den Himmel, die Zeit für die Gesamtwertung wurde bereits 25 Kilometer vor dem Ziel genommen.

Die Gedanken an Mäder waren allgegenwärtig, als das abschließende Einzelzeitfahren von St. Gallen nach Abtwil nur wenige Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Flawil stattfand. Entlang der Straßen, die Mäder bestens kannte, waren die Fahrer im Kampf gegen die Uhr mit ihren Gedanken allein. Es hieß Abschied nehmen von einem guten Kletterer und Allrounder auf dem Rad, von einem intelligenten jungen Mann mit Herz, der sich für Klimapolitik interessierte und für Nachhaltigkeit einsetzte.

Mäder war am Donnerstag in einer Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Die Debatte, wie die Rennen sicherer gemacht werden können, dürfte vor der anstehenden Tour de France erneut Fahrt aufnehmen.

Eine Restgefahr wird immer bleiben. „Generell ist uns allen bewusst, was wir für ein Risiko eingehen auf den Straßen. Wir haben eben keine Fangzäune oder Kiesbetten wie in der Formel 1“, hatte Rolf Aldag, Sportlicher Leiter beim deutschen Profiteam Bora-hansgrohe, vor der Todesnachricht gesagt.

Was passieren müsse, damit er nach dem Finale sagen könne, er sei glücklich, wurde Mäder voriges Wochenende gefragt. „Wenn ich gesund bleibe und mein Heimrennen genossen habe“, sagte er.