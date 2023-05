Davie Selke: Bei Hertha BSC nicht mehr gewollt, beim 1. FC Köln gefeierter Held

In Berlin hatte man für den Stürmer keine Verwendung mehr und schickte ihn ablösefrei nach Köln, wo er jetzt aufblüht. Am Freitag kommt es zum Wiedersehen.

Davie Selke hat gerade einen Lauf. Diesen Satz hätte jeder Fan von Hertha BSC in den vergangenen Jahren gerne gelesen, als der Stürmer noch das Trikot ihres Klubs getragen hat. Zuletzt aber küsste der 28-Jährige das Logo des 1. FC Köln auf seinem Trikot gleich zweimal in einem Spiel.

Beim 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen erzielte Selke seinen ersten Doppelpack seit dem 14. April 2018, als er mit Hertha BSC gegen eben diese Kölner zwei Treffer markierte. Ob Davie Selke seinen Lauf von drei Toren in den vergangenen drei Spielen ausgerechnet am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Aufeinandertreffen mit Hertha BSC fortsetzen darf, wollte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber nicht kommentieren. Zu vertraglichen Inhalten äußere er sich nicht.

Davie Selke darf gegen Hertha BSC auflaufen

Das übernahm dafür Steffen Baumgart in Köln. „Davie darf spielen. In Berlin wollte man ihn loswerden, das muss man so deutlich sagen“, erzählte der FC-Trainer in seiner gewohnt offen-ehrlichen Art. Es wäre allerdings nicht verwunderlich gewesen, hätte es auch im Vertragspapier des Neu-Kölners eine Klausel gegeben, die ihm vielleicht nicht den Einsatz gegen Hertha BSC untersagt, den „Effzeh“ aber zumindest eine gewisse Summe hätte kosten können.

So, wie sie beispielsweise Hertha BSC selbst zahlen musste, als Winterzugang Florian Niederlechner gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg zum Einsatz kam. 300.000 Euro musste Hertha dafür zusätzlich zur Ablöse von 500.000 Euro zahlen, damit Niederlechner spielen durfte. Auch die Kölner mussten in der Rückrunde der Saison 2019/20 aufgrund einer Klausel im Leihvertrag sogar gänzlich auf Mark Uth verzichten, als es zum Duell mit dem FC Schalke 04 kam. Zu solchen aus seiner Sicht „affigen“ Vereinbarungen hat Steffen Baumgart ebenfalls eine sehr deutliche Meinung: „Ich finde es frech, dass es Verträge gibt, wo man nicht gegen seinen Ex-Verein spielen darf.“

Vertragsrechtlich also darf Davie Selke seinen Lauf gegen Hertha BSC fortsetzen, ob er dazu sportlich in der Lage ist, wird freilich das Spiel am Freitagabend in Köln-Müngersdorf zeigen. Das Trainerteam um Steffen Baumgart hat in den Wochen nach dem Wechsel aus Berlin auf dem Papier aus dem Ein-Tore-Hertha-Stürmer der Hinrunde einen Vier-Treffer-Köln-Angreifer der bisherigen Rückrunde gemacht. Und auf dem Platz einen Spieler in den Bereichen verbessert, in denen er zu Beginn Defizite hatte.

„Davie war unfassbar fleißig und professionell. Vor allem hinter den Kulissen“, erzählte André Pawlack, der als Baumgart-Assistent für die Offensive verantwortlich ist, in dieser Woche in einer Medienrunde. „Wir haben unglaublich viel Video-Analyse mit Davie gemacht, im Kraftraum mit ihm gearbeitet. Gerade an seiner Physis, nach den vielen kleinen Verletzungen, die er am Anfang hatte. Wir sind froh, dass Davie inzwischen körperlich auf dem Niveau ist, dass er unser Spiel mitspielen kann.“

In Köln zeigt Davie Selke das, woran man bei Hertha BSC zweifelte

Ein Kölner Spiel, das viel Arbeit für Stürmer bedeutet und die Selke Woche für Woche abspult. Er ackert in Ballbesitzphasen des Gegners durch hohes Anlaufen, macht bei Angriffssequenzen der eigenen Mannschaft die Bälle gut fest oder verteilt sie per Kopf oder Fuß auf die Außenspieler und passt mit seiner körperlichen Präsenz sowie Stärke im Strafraum gut zum Spiel des Teams, das die meisten Flanken der gesamten Bundesliga schlägt. Aus diesen resultierten auch seine zwei Treffer gegen Leverkusen, die er per Kopf und Fuß erzielte, sowie das Kopfballtor gegen Hoffenheim. „Wir haben immer gesagt: Wenn wir ihn in Position bringen können, im Strafraum, wo er hingehört, ist er torgefährlich“, sagt Pawlack.

Während man in Berlin die Fantasie für Selkes Torgefährlichkeit verloren hatte, war das Kölner Trainerteam vom 28-Jährigen überzeugt und ignorierte auch die les- und hörbaren anfänglichen Bedenken der Fans gegenüber der Verpflichtung Selkes. Der zahlt das Vertrauen der Trainer mittlerweile zurück und muss nun nicht nur gegen seinen Ex-Verein ran, sondern auch gegen Pal Dardai – den Trainer, unter dem er in Berlin seine erfolgreichste Zeit hatte. Ähnlich wie jetzt unter Baumgart passte es für Selke auch unter Dardai. „Davie und ich haben vom ersten Moment funktioniert, er hat bei mir immer gut gespielt“, erzählte der Ungar vor dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling.

Darauf freue er sich, weiß aber auch, wie gefährlich Selke für Hertha BSC werden kann, weil er immer „seine unerwarteten Momente“ im Spiel habe. Gerade dann, wenn es so gut läuft wie im Moment. „Ich wünsche ihm, dass er ein Tor schießt“, sagt Dardai, „aber wir gewinnen 2:1. Dann können wir ein schönes Bier trinken.“