DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Schweden in WM

Brampton -Die deutschen Eishockey-Frauen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Trotz eines schnellen Rückstands nach nur zehn Sekunden gewann die Auswahl von Bundestrainer Thomas Schädler in Brampton ihr erstes Gruppenspiel 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) gegen Schweden.