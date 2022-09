DEL hat Corona-Krise überwunden - Umsatz-Rekord angepeilt Die Deutsche Eishockey Liga hat die Corona-Krise überwunden und peilt in der am Donnerstag beginnenden Saison einen Umsatzrekord an. „Ja, wir sind wieder auf... dpa

ARCHIV - DEL-Chef Gernot Tripcke: «Ja, wir sind wieder auf Vor-Corona-Niveau». Marcel Kusch/dpa

Frankfurt -Die Deutsche Eishockey Liga hat die Corona-Krise überwunden und peilt in der am Donnerstag beginnenden Saison einen Umsatzrekord an. „Ja, wir sind wieder auf Vor-Corona-Niveau“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in Frankfurt. „In der neuen Saison hoffen wir auf 150 Millionen Euro Umsatz.“