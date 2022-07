Berlin - Der deutsche Meister Eisbären Berlin startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin tritt am zweiten Spieltag am 18. September (19.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers an. Am ersten Spieltag hat der Titelverteidiger in der Liga mit insgesamt 15 Mannschaften noch spielfrei, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Das erste Heimspiel findet dann fünf Tage später statt. Am 23. September empfangen die Berliner die Wolfsburg Grizzlys in der Mercedes-Benz Arena. „Hier wollen wir ein großes Eishockey-Fest mit unseren Fans feiern“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. 56 Hauptrundenspiele muss jedes Team absolvieren, ehe ab dem 8. März 2023 die Playoffs beginnen. Während die erste Ausscheidungsrunde im Modus best-of-three ausgetragen wird, müssen in den Runden danach mindestens vier Siege in der Serie best-of-seven erzielt werden.