Delay Sports schafft Aufstieg vorzeitig

Berlin (dpa) – -Der vom Influencer und Twitch-Streamer Elias Nerlich neu gegründete Fußball-Verein Delay Sports hat in seiner Premieren-Saison vorzeitig den Aufstieg geschafft. Die Mannschaft um den ehemaligen Hertha-Profi Sidney Friede kam am Sonntag in der Kreisliga C, vierte Staffel, beim Tabellenletzten ASV Berlin IV mit einem 12:0 zum 19. Sieg im 19. Spiel und kann mit 57 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Aufstiegsplätzen verdrängt werden.