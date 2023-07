Dennis Schröder spielt den Traumpass, Maximilian Kleber versenkt den entscheidenden Dreier im Basketballkorb – und Deutschland feiert die Medaille bei der Weltmeisterschaft! Nein, von der Hoffnung auf kongeniale WM-Momente des NBA-Duos können sich die deutschen Fans nach dem jüngsten Zoff endgültig verabschieden. Stattdessen befindet sich der deutsche Basketball fünf Wochen vor dem Turnierstart in hellem Aufruhr.

Überraschend kam Klebers Nachricht inklusive Absage für die WM, mit der jener am Dienstagabend auf Schröders vielbeachtete Kritik reagiert hatte. „Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben zu 100 Prozent deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin“, sagte Kleber dem Fachmagazin BIG.

Vermittlung des DBB ändert nichts an Klebers Entscheidung

Es sei nicht sein Ziel, „die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören“, so der 31-Jährige. Daher habe Kleber beschlossen, „dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele“.



Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) versuchte derweil, die Wogen zu glätten. Bundestrainer Gordon Herbert und Vizepräsident Armin Andres, so hieß es in einer Stellungnahme am Mittwoch, hätten sofort mit Schröder und Kleber Kontakt aufgenommen. Auch Co-Kapitän Johannes Voigtmann sei an der Vermittlung beteiligt gewesen.

Dabei sei „intern alles geklärt worden“, so das Statement: „Letztlich hat sich Maximilian Kleber so entschieden, wie er es in seinem Statement zum Ausdruck gebracht hat. Dem ist nichts hinzuzufügen“, hieß es. Ohne den Profi der Dallas Mavericks, vor allem defensiv eigentlich einer der besten Spieler im Kader, muss Herbert die Medaillen-Mission bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) angehen.

Dies ist ohnehin schon kein leichtes Unterfangen, da Deutschland in der Vorrunde von Okinawa in Australien, Finnland und Gastgeber Japan eine starke Gruppe erwartet. Dementsprechend kommt die Unruhe im Team für Herbert, der seine Spieler ab 31. Juli zum Vorbereitungsstart nach Bonn lädt, zur absoluten Unzeit.



Die Teamchemie war im Vorjahr bei der Heim-EM, als Deutschland nach 17 Jahre langer Durststrecke EM-Bronze holte, so gut wie lange nicht. Dies steht nun jedoch zumindest wieder infrage, nachdem Schröder seinen Mitspieler Kleber öffentlich kritisierte. „An der Situation können wir jetzt nichts mehr ändern, schauen aber natürlich positiv nach vorne“, ließ der DBB verlauten.

Kleber widerspricht Schröders Darstellung seines Absagegrunds

Im Podcast „Got Nexxt“ hatte Schröder am vergangenen Wochenende bemängelt, dass Kleber bei der Heim-EM gefehlt habe, weil er angeblich an seinem „Game“ arbeiten wollte. Vor allem ging es dem Spielmacher der Toronto Raptors aber um Klebers angeblich fehlendes „Commitment“ zur Nationalmannschaft.



„Wenn du dich nicht committet hast – das war eigentlich die Message für uns alle –, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei“, sagte Schröder. „Für mich ist es so: Also Maxi, an deinem Game arbeiten, dafür kannst du nicht Natio spielen? Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen“, sagte Schröder über den noch bis 2026 in Dallas unter Vertrag stehenden Kleber. Später äußerte sich der Kapitän in einem YouTube-Video erneut und warf den Medien vor, „Sachen zu verdrehen“, seine Aussagen seien „nicht böse gemeint“ gewesen. Schröder wandte sich auch direkt an Kleber: „Maxi, wenn das irgendwie komisch rübergekommen ist, dann entschuldige ich mich. Das sollte null negativ sein.“

Hinsichtlich der Begründung für Klebers Abwesenheit im Vorjahr widersprach jener Schröders Darstellung. „Die (sehr harte) Entscheidung im letzten Sommer nicht zu spielen, war auf eine Verletzung zurückzuführen, mit der ich in den letzten vier Monaten der NBA-Saison 21/22 gespielt hatte“, so Kleber, den damals eine Knieblessur plagte. Wäre er gesund gewesen, hätte der gebürtige Würzburger „gerne und mit Stolz zur unser Nationalteam gespielt“. Dazu wird es nun erneut nicht kommen.