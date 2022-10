Dennis Schröder zurück bei den Los Angeles Lakers: Kampf um Ruf und dicken Deal

Der Nationalspieler hat nach EM-Bronze seinen zweiten Dienst in Los Angeles angetreten und mit dem Gerücht über ein angebliches 84-Millionen-Angebot aufgeräumt.

Zweiter Anlauf: Dennis Schröder hat am Montag sein erstes Training bei den Los Angeles Lakers, für die er schon in der vorletzten Saison spielte, absolviert.

Nur sieben Monate lang war das berühmteste Basketball-Team der Welt die Heimat von Dennis Schröder. Sieben Monate, nach denen Deutschlands bester Basketballer die Los Angeles Lakers im Sommer 2021 mit dem Ruf eines unverbesserlichen Raffzahns und einer sportlichen Enttäuschung verließ. Und deshalb will Schröder seine unverhoffte zweite Chance mit einer Extraportion Ehrgeiz nutzen.

„Ich werde alles dafür tun, um Siege zu holen und unerledigte Dinge zu erledigen“, sagte Schröder nach seiner ersten Trainingseinheit am Montag.

Dennis Schröder hatte keinen Vertrag über 84 Millionen Dollar vorliegen

Nach der rauschenden Bronze-EM im Heimatland Deutschland und einem nervigen Visums-Hickhack stieg Schröder mit Verspätung bei den Lakers ein. Ungut, denn mit 29 Jahren kämpft er auch um seinen Stellenwert in der NBA. Zum Billigtarif hat Schröder bei den Lakers unterschrieben, ein Jahr, zwei Millionen Dollar – Landsmann Isaiah Hartenstein kassiert bei den New York Knicks das Vierfache. „Die Situation mit den Lakers war ziemlich eigenartig. Deshalb habe ich gesagt, dass ich auch kostenlos hier spielen würde – nur um alles in die richtige Richtung zu lenken“, meint Schröder.

Diese Sache aus dem Frühjahr 2021 hängt ihm immer noch nach. Damals sollen ihm die Lakers noch während der laufenden Saison einen neuen Vertrag über 84 Millionen Dollar für weitere vier Jahre geboten und Schröder soll abgelehnt haben, um seinen Marktwert auszuloten. Schröder aber enttäuschte in den folgenden Play-offs, kam schließlich mit einem Jahresvertrag über 5,9 Millionen in Boston unter, das ihn während der Saison schließlich zum Trümmerteam Houston weiterreichte.

Nach seiner Rückkehr zu den Lakers musste sich Schröder natürlich der Frage zum angeblichen Angebot des vergangenen Jahres stellen und überraschte mit seiner Aussage. Es habe „keinen Vertrag“ bei den Lakers gegeben, sagte Schröder nun, er habe deshalb „nichts abgelehnt“, was der US-Sportkanal ESPN sogleich als Wortklauberei abtat – zumal Schröder damals selbst über den verpassten Geldsegen gewitzelt hatte.

Trotz LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook in der Krise

Nun kehrt er zu einem Lakers-Team zurück, das tief in der Sinn- und Gewinnkrise steckt. In der Vorsaison verpasste der Rekordmeister um den bald 38-jährigen LeBron James die Play-offs, Co-Star Anthony Davis ist regelmäßig verletzt, Russell Westbrook ein sündhaft teures Missverständnis.

Für eine Verpflichtung des einstigen James-Komparsen Kyrie Irving fehlten Geld und Trade-Material – und so soll es nun „Discount Dennis“ zum kleinen Preis richten. Und Schröder will in der NBA endlich wieder sesshaft werden, nachdem seine Verweildauer mit jeder Station – Atlanta (vier Saisons), Oklahoma City (zwei), Lakers (eine), Boston (fünf Monate), Houston (drei Monate) – abgenommen hat. „Natürlich wäre es großartig, einen großen, langen Vertrag zu unterschreiben“, sagt Schröder: „Das bleibt mein Ziel.“