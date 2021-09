Berlin/Dortmund - Es sind Tage und Stunden der Ernüchterung für die Spieler und Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin. Denn am Sonntag ging die Elf von Trainer Urs Fischer wie schon am Donnerstag nach einem leidenschaftlichen Kampf als Verlierer vom Platz. 71 Stunden nach dem 1:3 bei Slavia Prag im Auftaktspiel der Conference-League-Gruppenphase unterlagen die Köpenicker beim Ligaspiel in Dortmund dem gastgebenden BVB mit 2:4 (0:2), wirkten wie vor drei Tagen zunächst total überfordert, um sich in der zweiten Hälfte erneut an einem wundersamen Comeback zu versuchen. Fakt ist allerdings, dass Unions Cheftrainer in den kommenden Tagen nach der seltenen Erfahrung von zwei Niederlagen in Folge erst mal mit Aufbauarbeit beschäftigt sein wird.

„Es war zunächst sehr hektisch und nervös von unserer Seite. Wir haben zu viele Bälle einfach hergeschenkt und einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen, um Zutrauen zu finden. Dann haben wir aber Moral gezeigt und auch Fußball gespielt. Und in der 80. Minute stand es dann plötzlich nur noch 2:3 …“, analysierte der Schweizer Fußballlehrer. Und: „Du musst in Dortmund aber über 90 Minuten eine tolle Leistung anbieten, sonst kannst du hier nichts holen.“

Im Profifußball unserer Tage gibt es im Endeffekt keine Geheimnisse mehr, da können die Klubs ihre Übungseinheiten auch weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Dank der Vorarbeit der Scouts und Videoanalysten wissen die jeweiligen Cheftrainer zumeist bestens Bescheid, sprechen dementsprechende Warnungen aus.

So wird Fischer bestimmt noch einmal darauf hingewiesen haben, dass die Dortmunder im Besonderen über ihre linke Angriffsseite aufgrund des dort zum Einsatz kommenden Personals ein außergewöhnliches Spieltempo entwickeln können. Raphaël Adelino José Guerreiro, der Portugiese, gibt dort einen extrem offensiven Linksverteidiger, Marco Reus, der deutsche Nationalspieler, treibt sich da gern mal rum, und dann ist da ja auch noch Donyell Malen, der Niederländer, der im Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt war.

Guerreiro trifft dank seiner formidablen Schusstechnik

Letztendlich war es aber so, dass die Unioner trotz der umfassenden Spielvorbereitung von der spielerischen Klasse und der Wucht der Dortmunder überwältigt wurden. Beim 1:0 für den BVB ging es über Guerreiro, Mahmoud Dahoud und Malen innerhalb weniger Sekunden über die linke Seite vor den Strafraum der Eisernen, nach einem Klärungsversuch, der nicht kompromisslos genug war, kam Guerreiro in der 10. Spielminute erneut an den Ball und stellte aus halblinker Position seine großartige Schusstechnik unter Beweis. Mit links jagte er den Ball über den fliegenden Union-Keeper Andreas Luthe ins Netz. In so einem Fall darf dann tatsächlich von einem Traumtor die Rede sein.

EISERN Magazin Nr. 4 Die neue Ausgabe des EISERN Magazins – jetzt am Kiosk oder hier bestellen!



Für Edition Nr. 4 konnten wir Urs Fischer zum Interview in der Schweizerischen Botschaft treffen. Der Erfolgscoach des 1. FC Union Berlin erklärt, woran er sich in Berlin erst mal gewöhnen musste und womit er noch immer zu kämpfen hat. Außerdem verrät die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, warum sie sich für die Eisernen begeistert. Und wir waren auf Spurensuche in Eisenhüttenstadt, wo sich der Abwehrmann Paul Jaeckel als Kind das Rüstzeug für eine Profikarriere geholt hat.

Nun stellte sich die Frage, ob das einer wie Christopher Trimmel hätte verhindern können. Der Österreicher war infolge von Fischers Rotation auf der Ersatzbank gelandet, für ihn durfte Julian Ryerson ran, wobei das „durfte“ im Nachhinein wohl durch ein „musste“ ersetzt werden kann. Aber gut, letztlich ist so eine Frage eine hypothetische Frage.

Auch beim 2:0 für die Gastgeber ging alles ganz schnell, ja, zu schnell für die Köpenicker. Mats Hummels hatte Taiwo Awoniyi per sauberem Tackling in der Hälfte des BVB den Ball geklaut, Dahoud war dann zunächst am Ball, dann Malen, im rechten Moment verlagerte Dahoud schließlich den Angriff von der linken auf die rechte Seite, wo der aufgerückte Thomas Meunier dank der Orientierungslosigkeit von Niko Gießelmann mindestens so viel Zeit wie im Trainingsspielchen hatte, um Erling Haaland mit einer feinen Flanke zu bedienen. Der Norweger konnte kraftvoll mit dem Kopf abschließen, weil Robin Knoche im Rückwärtslaufen zum Sprung ansetzen musste und dabei nicht genügend Höhe gewann. Luthes Hand war schließlich zu schwach für eine erfolgreiche Parade.

Max Kruse verwandelt sicher

Wenn es an diesem Fußballsonntag einen positiven Aspekt für die Eisernen zu verzeichnen gab, dann die Tatsache, dass sie nach dem Eigentor von Marvin Friedrich (52.) wieder mal zu einer Reaktion fähig waren, sich nicht ihrem Schicksal hingaben, sondern nur drei Minuten nach dem 0:3 zum Anschlusstreffer kamen.

Kevin Behrens, den Fischer kurz zuvor für Awoniyi gebracht hatte, hatte nach einer Parade von BVB-Keeper Gregor Kobel entschlossen nachgesetzt, wurde von Aksel Witsel zu Fall gebracht, was Referee Sven Jablonski erst nach einem kurzen Studium der VAR-Bilder mit einem Strafstoß ahndete. Max Kruse übernahm natürlich die Verantwortung vom Punkt, verwandelte sicher, und deutete mit seinem anschließenden Einsatz als aufgeregter Balljunge an, dass er selbst noch an einen Wende glaubte.

Aus gutem Grund, denn diese Mannschaft ist offensichtlich immer zu einer Reaktion fähig. Wie schon in Prag brachte sie ein nominell an sich besser besetztes Team im zweiten Spielabschnitt wiederholt in allerlei Verlegenheiten. Mit Spielern von der Ersatzbank, in diesem Fall mit Genki Haraguchi, Keita Endo und Andreas Voglsammer. Letztgenanntem gelang nach einem Eckball von Gießelmann das 2:3, das dem 1. FC Union die Chance auf eine ganz große Überraschung eröffnete. Doch dieses Gefühl der Euphorie währte nicht lange, weil Haaland nach einem langen Ball von Hummels eine prima Idee hatte (83.). Sein fabelhafter Lupfer über Luthe hinweg war jedenfalls der Schlusspunkt einer letztlich mitreißenden Bundesligapartie.