Berlin - Endlich mal wieder ein volles Stadion, endlich mal wieder ein Fußballspiel ohne Infektionsschutz-Auflagen für die 22.012 Zuschauer in der Alten Försterei, wenngleich das in Anbetracht der noch immer sehr hohen Inzidenzwerte in Berlin und Brandenburg natürlich nicht von allen gutgeheißen werden konnte. Die Fans des 1. FC Union Berlin (Ultras inklusive) aber feierten am Freitagabend nichtsdestotrotz die Rückkehr zur Normalität, mit einem leidenschaftlichen Support, mit einer kurzen Pyroeinlage zu Beginn, für die es sicherlich eine Strafe vom Ligaverband geben wird.

Es war also ein toller Rahmen für ein schließlich nicht ganz so tolles Fußballspiel, das allerdings die Eisernen für sich entscheiden konnten. Dank Taiwo Awoniyi, der in der 49. Minute den Siegtreffer markierte, aber auch dank Kölns Kapitän Jonas Hector, der mit einem nur schwer nachvollziehbaren Aussetzer die Vorarbeit zu diesem 1:0 leistete. Sein Rückpass ins Nirgendwo hatte sich nämlich im Nu zum Steilpass auf den Ausnahmestürmer der Unioner verwandelt. Die Eisernen haben durch den Erfolg nun 41 Punkte, was die Gewissheit mit sich bringt, dass man auch im kommenden Jahr in Köpenick Bundesligafußball zu sehen bekommt. Klassenerhalt! Saisonziel erreicht! Und das nach 28 Spieltagen. Deshalb darf schon jetzt - was auch immer da noch kommen mag - von einer erfolgreichen Saison gesprochen werden.

Union verlängert mit Abwehrchef Knoche

Wenige Stunden vor der Partie hatten die Unioner über die eigenen Kanäle verlautbaren lassen, dass man sich mit Robin Knoche auf eine Vertragsverlängerung geeinigt habe. Endlich mal einer, der bleibt, dachte man sich in einer ersten Reaktion, denn auch der Innenverteidiger dürfte aufgrund seiner guten Leistungen im Union-Dress das Interesse anderer Klubs geweckt haben. Obgleich dem 29-Jährigen in den vergangenen Wochen dann doch ein paar Fehler unterlaufen waren. Und obgleich der Abwehrchef zuletzt in dem einen oder anderen Sprintduell nicht ganz auf der Höhe der Bundesligabesten war.

Knoche stand aber natürlich in der Startelf, die Trainer Urs Fischer aufgeboten hatte. Und dürfte wie die anderen Defensivspieler aufseiten der Eisernen erst mal froh gewesen sein, dass Anthony Modeste krankheitsbedingt nicht mit von der Partie war. Immerhin hat der Franzose in dieser Saison bereits 15 Tore erzielt. Für Modeste gab bei den Kölnern der Ex-Unioner Sebastian Andersson wieder mal den Stoßstürmer, aber auch denjenigen, der immer wieder die erste Pressing-Welle des Effzeh ins Rollen brachte.

Auch die Eisernen versuchten sich immer wieder an einer frühen Balleroberung, setzten die Dreierkette der Gäste unter Druck, sodass auch die Kölner Lösung oft nur der lange Schlag war. Folglich war da sehr viel Unruhe und sehr wenig Struktur auf dem Platz. Wilde Zweikämpfe wurden geführt, unsaubere Pässe gespielt, sodass kein Spielfluss aufkommen wollte. Aus dieser Aufregung ergaben sich aber dann doch da wie dort Torchancen.

Awoniyi patzt bei der Ballannahme

Die beste für Union in Hälfte eins hatte dabei zweifellos Awoniyi nach gerade mal 100 Sekunden. Sein Kumpel Sheraldo Becker hatte ihn im rechten Moment mit einem richtig guten Pass steil geschickt, aber bei der Ballannahme patzte der Nigerianer etwa 30 Meter vor dem gegnerischen Tor so schwer, dass ihm der Ball vom Fuß sprang. Sein Spurt, um den Ball doch noch vor Keeper Marvin Schwäbe zu erwischen, war schließlich vergebens. In der 25. Minute lief es umgekehrt, da passte Awoniyi auf Becker, der allerdings aus spitzem Winkel nur die Fäuste von Schwäbe traf.

Die Kölner, die zunächst ein bisschen klarer Fußball spielten als die Gastgeber, hatten ihre beste Chance auf die Führung wiederum in der 39. Minute, als nach einem Eckstoß der Ball über Umwege wieder bei Hector landete. Der ehemalige Nationalspieler scheiterte allerdings aus halbrechter Position und etwa sieben Meter Entfernung an Keeper Frederik Rönnow, der sich nicht zu einer verfrühten Abwehraktion hinreißen ließ und gekonnt parierte. Rönnow war erneut für Andreas Luthe (muskuläre Probleme) zum Einsatz gekommen und blieb dieses Mal fehlerfrei.

Nach der geschenkten Führung war Union in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Und das nicht, weil die Elf von Urs Fischer besser Fußball spielte als im ersten Spielabschnitt, nein, weil den Profis in Rot nun einfach mehr gelang. Und das vor allem im Mittelfeld, wo Genki Haraguchi, Grischa Prömel und Rani Khedira ihre persönlichen Zweikampfquoten verbesserten und weitaus weniger Fehlpässe fabrizierten. Das einzige Manko der Eisernen: Sie spielten ihre Konter nicht sauber zu Ende.

Und Knoche? Der brachte es mit den Dreierketten-Kollegen Paul Jaeckel und Timo Baumgartl fertig, dass die Kölner nach der Pause zu keinem einzigen Torschuss kamen.